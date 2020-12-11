Українську чиновницю в ОРЛО змусили шпигувати – суд визнав держзраду 

Біловодський райсуд Луганської області виніс обвинувальний вирок за державну зраду очільниці структурного підрозділу однієї з обласних державних установ, але до в'язниці її не посадять.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Контррозвідники СБУ встановили, що чиновницю завербували представники російських спецслужб під час її перебування на тимчасово окупованій території Луганської області у сімейних справах. Жінку затримали бойовики на КПВВ "Станиця Луганська" і передали співробітнику ФСБ РФ, який через шантаж та психологічний тиск примусив її погодитись на конфіденційну співпрацю.

Представник ворожої спецслужби дав чиновниці завдання збирати інформацію про кадровий склад і діяльність українських правоохоронних структур та органів влади. Отримані відомості вона мала передавати куратору особисто під час чергових перетинів лінії розмежування.

Після повернення на контрольовану Україною територію жінку викрили контррозвідники під час спроби виконати отримане від російської спецслужби завдання. Тоді вона добровільно повідомила всі обставини свого вербування.

Суд визнав громадянку України винною у готуванні до держзради, але звільнив її від кримінальної відповідальності, врахувавши, що вона сприяла слідству і надала важливу інформацію, яка використовується для подальшого документування підривної діяльності ФСБ РФ проти України.

СБУ закликає громадян України утриматись від відвідування окупованих територій і наголошує, що "особливий інтерес для ворога становлять представники органів державної влади і управління, а також правоохоронці, які мають доступ до державних секретів".

Довідка: Згідно з ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 111 КК України, громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності , якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.