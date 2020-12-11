Украинскую чиновницу в ОРЛО заставили шпионить – суд признал госизмену

Беловодский райсуд Луганской области вынес обвинительный приговор за государственную измену руководительнице структурного подразделения одного из областных государственных учреждений, но в тюрьму ее не посадят.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Контрразведчики СБУ установили, что чиновницу завербовали представители российских спецслужб во время ее пребывания на временно оккупированной территории Луганской области по семейным делам. Женщину задержали боевики на КПВВ "Станица Луганская" и передали сотруднику ФСБ РФ, который через шантаж и психологическое давление заставил ее согласиться на конфиденциальное сотрудничество.

Представитель вражеской спецслужбы поставил чиновнице задачу собирать информацию о кадровом составе и деятельности украинских правоохранительных структур и органов власти. Полученные сведения она должна была передавать куратору лично во время очередных пересечений линии разграничения.

После возвращения на контролируемую Украиной территорию женщину разоблачили контрразведчики при попытке выполнить полученное от российской спецслужбы задание. Тогда она добровольно сообщила все обстоятельства своей вербовки.

Суд признал гражданку Украины виновной в подготовке к госизмене, но освободил ее от уголовной ответственности, учтя, что она способствовала следствию и предоставила важную информацию, которая используется для дальнейшего документирования подрывной деятельности ФСБ РФ против Украины.

СБУ призывает граждан Украины воздержаться от посещения оккупированных территорий и отмечает, что "особый интерес для врага составляют представители органов государственной власти и управления, а также правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственным секретам".

Справка: Согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.

В то же время, согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины, гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.