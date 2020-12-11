Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Виправданого в Італії Марківа заочно заарештували в Росії

П'ятниця, 11 грудня 2020, 12:18
Виправданого в Італії Марківа заочно заарештували в Росії

Басманний суд Москви в п'ятницю санкціонував заочний арешт українського військового Віталія Марківа у справі про вбивство, за якою він був виправданий судом в Італії.

Про це російському агентству "Интерфакс" повідомила прессекретарка суду Ірина Софінська, пише "Європейська правда".

Марківу заочно пред'явили звинувачення за частиною 2 статті 105 Кримінального кодексу Росії -  вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом з мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі.

Суд задовольнив клопотання слідчого про обрання щодо Марківа запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Кримінальна справа проти Марківа стосується подій 2014 року, коли під мінометним обстрілом в районі села Андріївка під Слов'янськом загинув італійський репортер Андреа Роккеллі і його перекладач, росіянин Андрій Миронов.

На російську санкцію вже відреагував очільник МВС України Арсен Аваков. За його словами, путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа.

"А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: "На воре и шапка горит!" Україна ніколи не залишить свого солдата!", написав Аваков у Твіттері.

Як відомо, влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за співучасть в убивстві Роккеллі та Миронова.

Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами. Військовий відкидав обвинувачення і заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та Миронова.

3 листопада апеляційний суд Мілана зняв усі звинувачення з Віталія Марківа і звільнив його з ув'язнення.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіявійнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Росія
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Останні новини
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
Усі новини...
Реклама: