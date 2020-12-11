Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Виправданого в Італії Марківа заочно заарештували в Росії

П'ятниця, 11 грудня 2020, 13:18

Басманний суд Москви в п'ятницю санкціонував заочний арешт українського військового Віталія Марківа у справі про вбивство, за якою він був виправданий судом в Італії.

Про це російському агентству "Интерфакс" повідомила прессекретарка суду Ірина Софінська, пише "Європейська правда".

Марківу заочно пред'явили звинувачення за частиною 2 статті 105 Кримінального кодексу Росії -  вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом з мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі.

Суд задовольнив клопотання слідчого про обрання щодо Марківа запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Кримінальна справа проти Марківа стосується подій 2014 року, коли під мінометним обстрілом в районі села Андріївка під Слов'янськом загинув італійський репортер Андреа Роккеллі і його перекладач, росіянин Андрій Миронов.

На російську санкцію вже відреагував очільник МВС України Арсен Аваков. За його словами, путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа.

"А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: "На воре и шапка горит!" Україна ніколи не залишить свого солдата!", написав Аваков у Твіттері.

Як відомо, влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за співучасть в убивстві Роккеллі та Миронова.

Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами. Військовий відкидав обвинувачення і заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та Миронова.

3 листопада апеляційний суд Мілана зняв усі звинувачення з Віталія Марківа і звільнив його з ув'язнення.

Теми: РосіявійнаДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМер-бунтар вибачився перед Зеленським

У Кернеса відмовили нирки

"Слуга народу" очолив облраду Харківщини: представник Кернеса сам знявся за день

Виправданого в Італії Марківа заочно заарештували в Росії

Знаменитий корейський режисер Кім Кі Дук помер від СOVID

Бутусов подає в суд на Міноборони: буде вимагати вибачень за хамство

Усі новини...
Росія
У Росії смертник з криками: "Аллах Акбар" підірвав себе біля управління ФСБ - росЗМІ
З Росії в Україну проривався мікроавтобус із контрабандною ікрою
За планом "А": Україна в ТКГ бачить просування і анонсує зустріч "нормандських" радників 
Останні новини
15:46
В Офісі президента взялися коментувати зміни у структурі незалежного НБУ
15:33
НАБУ веде розслідування щодо "слуги народу" Куницького
15:16
НБУ частково змінив структуру: Рожковій перейшов фінансово-адміністративний блок
15:13
В Україні вперше провели трансплантацію нирки дитині від померлого
15:08
Чиновниця Держпраці вигадувала доноси, щоб тероризувати ФОПів - Слідство.Інфо
15:08
Ожеледиця в Україні протримається всі вихідні
14:58
У Грузії затвердили новий парламент – попри бойкот опозиції
14:54
Крижаний дощ вдвічі збільшив кількість ДТП
14:44
Ексочільник ДФС незаконно нарахував собі премію у 1000% посадового окладу – Офіс генпрокурора
14:35
Український хімік отримав близько 2 млн євро на удосконалення ліків
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!