Оправданного в Италии Маркива заочно арестовали в России

Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива по делу об убийстве, по которому он был оправдан судом в Италии.

Об этом российскому агентству "Интерфакс" сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская, пишет "Европейская правда".

Маркиву заочно предъявили обвинение по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России - убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Маркива пресечения в виде заключения под стражу

Уголовное дело против Маркива касается событий 2014 года, когда под минометным обстрелом в районе села Андреевка под Славянском погиб итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов.

На россискую санкцию уже отреагировал глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Маркива.

"А когда не удалось - начинает нескрываемое собственнное преследования! Как говорят в России: "На воре и шапка горит!" Украина никогда не оставит своего солдата!", - написал Аваков в Твиттере.

Как известно, летом 2019 года суд присяжных города Павия приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы за соучастие в убийстве Роккелли и Миронова.

Маркив имеет двойное гражданство Украины и Италии, поэтому его судили по итальянским законам. Военный отвергал обвинения и отрицал свою причастность к смерти Рокелли и Миронова.

3 ноября апелляционный суд Милана снял все обвинения с Виталия Маркива и освободил его из заключения.