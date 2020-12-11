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"Слуга народу" очолив облраду Харківщини: представник Кернеса сам знявся за день

П'ятниця, 11 грудня 2020, 14:01
Фото з Facebook Товмасяна

Артура Товмасяна від "Слуги народу" обрали головою Харківської обласної ради VІІІ скликання.

Джерело: сайт облради, місцеве видання Status quo, Суспільне

Дослівно облрада: "Шляхом таємного голосування під час пленарного засідання першої сесії Харківської обласної ради VIIІ скликання головою Харківської обласної ради обрано Артура Товмасяна. Його підтримали 73 депутати".

Деталі: Місцеве видання Status quo відзначає, що кандидатура Товмасяна була єдиною внесеною в залу. До Товмасяна облраду впродовж 12 років очолював Сергій Чернов від "Блоку Кернеса".

За даними Суспільного, Чернов зняв свою кандидатуру за результатами зборів фракції вдень 10 грудня.

Для довідки: Артур Товмасян народився 01 березня 1981 року у смт Мангуш, Першотравневого району, Донецької області. За освітою юрист.

З 2000 по 2002 рік працював юрист-консультантом ВАТ "Азовський" у Маріуполі.

З 2005 по 2007 рік був начальником Державної виконавчої служби у Жовтневому районі Маріуполя.

У вересні 2014 році був радником голови Харківської ОДА по забезпеченню діяльності голови та заступників голови.

З 2014 по 2017 рік обіймав посаду заступника начальника Харківського міського управління юстиції.

У березні 2018 році був заступником начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби у Запоріжжі.

З 2018 по 2019 рік працював заступником начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальником Управління державної виконавчої служби у Харкові.

З 17 квітня 2020 року обіймав посаду голови Харківської райдержадміністрації.

Українська правда
Теми: Харківська областьмісцева владаСлуга народу


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