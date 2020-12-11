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"Слуга народа" возглавил Харьковский облсовет: представитель Кернеса сам снялся за день

Пятница, 11 декабря 2020, 13:01
Слуга народа возглавил Харьковский облсовет: представитель Кернеса сам снялся за день
Фото с Facebook Товмасяна

Артура Товмасяна от "Слуги народа" избрали председателем Харьковского областного совета VІІІ созыва.

Источник: сайт облсовета, местное издание Status quo, Общественное

Дословно облсовет: "Путем тайного голосования во время пленарного заседания первой сессии Харьковского областного совета VІІІ созыва председателем Харьковского областного совета избран Артур Товмасян. Его поддержали 73 депутата".

Детали: Местное издание Status quo отмечает, что кандидатура Товмасян была единственной внесенной в зал. До Товмасяна облсовет в течение 12 лет возглавлял Сергей Чернов от "Блока Кернеса".

По данным Общественного, Чернов снял свою кандидатуру по результатам собрания фракции днем ​​10 декабря.

Для справки: Артур Товмасян родился 1 марта 1981 года в пгт Мангуш, Первомайского района, Донецкой области. По образованию юрист.

С 2000 по 2002 год работал юрист-консультантом ОАО "Азовский" в Мариуполе.

С 2005 по 2007 год был начальником Государственной исполнительной службы в Жовтневом районе Мариуполя.

В сентябре 2014 года был советником председателя Харьковской ОГА по обеспечению деятельности председателя и заместителей председателя.

С 2014 по 2017 год занимал должность заместителя начальника Харьковского городского управления юстиции.

В марте 2018 года был заместителем начальника главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы в Запорожье.

С 2018 по 2019 год работал заместителем начальника главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы – начальником Управления государственной исполнительной службы в Харькове.

С 17 апреля 2020 года занимал должность председателя Харьковской райгосадминистрации.

Украинская правда

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Темы: Харьковская областьместная властьСлуга народа
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