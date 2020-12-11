Мер-бунтар вибачився перед Зеленським

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко публічно вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Бондаренко в стрімі на Facebook.

Пряма мова: "Ми повинні забути про протистояння між міським головою і президентом. На сьогоднішній день я, як міський голова, хотів би повибачатися перед президентом. За те, що я, в принципі, не себе відстоював, а жителів міста.

Я гаряча людина, але я щира людина і я завжди буду стояти пліч-о пліч із патріотами, які будуть захищати нашу країну. Пане президенте, я хотів би вибачитися офіційно. Наше завдання - спільно працювати на Україну".

Що передувало: Зеленський публічно називав Бондаренка "бандитом", той подавав на нього в суд. Бондаренко також скасовував у місті карантин і сварився через це з президентом та главою МВС. Пізніше він перехворів Covid-19.

Мер Черкас наголосив, що наразі треба забути про передвиборчі чвари і об’єднатися, щоби спільно працювати над вирішенням усіх проблем міста.