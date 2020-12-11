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Мер-бунтарь извинился перед Зеленским

Пятница, 11 декабря 2020, 13:34
Мер-бунтарь извинился перед Зеленским

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко публично извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Бондаренко в стриме на Facebook

Прямая речь: "Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. На сегодняшний день я, как городской голова, хотел бы поизвиняться перед президентом. За то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города.

Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду стоять бок о бок с патриотами, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача - вместе работать на Украину".

Что предшествовало: Зеленский публично называл Бондаренко "бандитом", тот подавал на него в суд. Бондаренко также отменял в городе карантин и ссорился из-за этого с президентом и главой МВД. Позже он сам переболел Covid-19.

Мэр Черкасс отметил, что сейчас надо забыть о предвыборных распри и объединиться, чтобы совместно работать над решением всех проблем города.

Украинская правда

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Темы: ЧеркассыЗеленский
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