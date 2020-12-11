У Грузії затвердили новий парламент – попри бойкот опозиції

У Грузії офіційно визнали повноваження парламенту 10-го скликання за підсумками виборів, попри бойкот опозиційних сил, які не прийшли на перше засідання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Онлайн" та "Эхо Кавказа".

За визнання повноважень членів нового парламенту - 150 народних обранців, серед яких 60 представників опозиції - проголосували 87 депутатів.

Уряд Георгія Гахарії після цього автоматично вважаються "виконуючими обов’язки" до затвердження нового уряду, що має відбутися протягом місяця.

Кандидатуру нового прем’єра має внести правляча партія "Грузинська мрія - демократична Грузія" протягом перших двох тижнів після першого засідання парламенту, проте вже відомо, що Георгія Гахарію хочуть залишити на посаді прем’єра.

Перше засідання нового парламенту відбувається без представників опозиції, які одразу після першого туру виборів заявили про фальсифікації та почали вимагати повторної організації голосування.

Розподіл мандатів за підсумками виборів. Інфографіка "Ехо Кавказу"

11 грудня найбільші опозиційні сили підписали меморандум, у якому підтвердили своє рішення бойкотувати роботу нового парламенту. Вони також домовилися відкликати партійні списки, щоб заблокувати можливість зайняти місця у парламенті своїм представникам, які не отримали мандатів за підсумками виборів.

У той же час, чотири партії, які раніше разом з рештою заявляли про бойкот, не приєдналися до меморандуму - "Громадяни", "Альянс патріотів", "Гірчі" та "Республіканська партія", що входить у найбільший опозиційний блок "Єдиний національних рух - Сила в єдності".

У правлячій "Грузинській мрії" заявили, що не вважають проблемою відсутність опозиції на першому засіданні, але й запевнили, що новий парламент не буде однопартійним.

Напередодні один з лідерів "Мрії" Іраклій Кобахідзе заявив також про намір відмовити у фінансуванні політичним партіям, які продовжать бойкот та відмовляться від мандатів.

Перед цим відбулося вже чотири раунди перемовин між "Мрією" та опозицією за посередництва послів США та ЄС, але досягти згоди про вихід з політичної кризи так і не вдалося.

П’ята зустріч мала відбутися сьогодні, але зірвалася після заяв Кобахідзе.

Детальніше про це читайте у статті: Ультиматум команди Саакашвілі: як Грузія увійшла у найглибшу кризу за останні роки.