В Грузии утвердили новый парламент – несмотря на бойкот оппозиции

В Грузии официально признали полномочия парламента 10-го созыва по итогам выборов, несмотря на бойкот оппозиционных сил, которые не пришли на первое заседание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн" и "Эхо Кавказа".

За признание полномочий членов нового парламента - 150 народных избранников, среди которых 60 представителей оппозиции, - проголосовали 87 депутатов.

Правительство Георгия Гахарии после этого автоматически считаются "исполняющими обязанности" до утверждения нового правительства, которое должно состояться в течение месяца.

Кандидатуру нового премьера должна внести правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в течение первых двух недель после первого заседания парламента, однако уже известно, что Георгия Гахарию хотят оставить на посту премьера.

Первое заседание нового парламента проходит без представителей оппозиции, которые сразу после первого тура выборов заявили о фальсификациях и потребовали повторной организации голосования.

Распределение мандатов по итогам выборов. Инфографика "Эхо Кавказа"

11 декабря крупнейшие оппозиционные силы подписали меморандум, в котором подтвердили свое решение бойкотировать работу нового парламента. Они также договорились отозвать партийные списки, чтобы заблокировать возможность занять места в парламенте своим представителям, которые не получили мандатов по итогам выборов.

В то же время четыре партии, которые ранее вместе с остальными заявляли о бойкоте, не присоединились к меморандуму - "Граждане", "Альянс патриотов", "Гирчи" и "Республиканская партия", входящая в крупнейший оппозиционный блок "Единое национальное движение - Сила в единстве".

В правящей "Грузинской мечты" заявили, что не считают проблемой отсутствие оппозиции на первом заседании, но и заверили, что новый парламент не будет однопартийным.

Накануне один из лидеров "Мрии" Ираклий Кобахидзе заявил также о намерении отказать в финансировании политическим партиям, которые продолжат бойкот и откажутся от мандатов.

Накануне один из лидеров "Мечты" Ираклий Кобахидзе заявил также о намерении отказать в финансировании политическим партиям, которые продолжат бойкот и откажутся от мандатов.

Перед этим прошло уже четыре раунда переговоров между "Мечтой" и оппозицией при посредничестве послов США и ЕС, но достичь согласия о выходе из политического кризиса так и не удалось.

Пятая встреча должна была состояться сегодня, но сорвалась после заявлений Кобахидзе.

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