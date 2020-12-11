Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ожеледиця в Україні протримається всі вихідні

П'ятниця, 11 грудня 2020, 14:08
Ожеледиця в Україні протримається всі вихідні
Фото з Facebook Володимир Петрович

Найближчої доби погоду більшої частини України визначатиме тепле і вологе повітря з Балкан, очікується невеликий мокрий сніг та ожеледиця.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 12 грудня в Україні невеликий дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. У більшості південних областей та на Закарпатті вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. Вітер східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині пориви 15-20 м/с.

У Києві в ніч на суботу без опадів, 4-6° морозу, удень невеликий мокрий сніг і дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця, 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 12 грудня найвища температура вдень була 9,5° у 1965 році, найнижча вночі -22,6° у 1927 році.

13 грудня в Україні, крім сходу та південного сходу, невеликі, місцями помірні опади, подекуди ожеледь; в північних і центральних областях на дорогах ожеледиця.

Вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; в південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму та на півдні Одеської області до +14°. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східних областях пориви 15-20 м/с.

У Києві в неділю мокрий сніг і дощ, уночі ожеледь, на дорогах ожеледиця, вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.   

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
Усі новини...
Реклама: