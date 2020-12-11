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Ожеледиця в Україні протримається всі вихідні

П'ятниця, 11 грудня 2020, 15:08
Фото з Facebook Володимир Петрович

Найближчої доби погоду більшої частини України визначатиме тепле і вологе повітря з Балкан, очікується невеликий мокрий сніг та ожеледиця.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 12 грудня в Україні невеликий дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. У більшості південних областей та на Закарпатті вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. Вітер східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині пориви 15-20 м/с.

У Києві в ніч на суботу без опадів, 4-6° морозу, удень невеликий мокрий сніг і дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця, 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 12 грудня найвища температура вдень була 9,5° у 1965 році, найнижча вночі -22,6° у 1927 році.

13 грудня в Україні, крім сходу та південного сходу, невеликі, місцями помірні опади, подекуди ожеледь; в північних і центральних областях на дорогах ожеледиця.

Вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; в південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму та на півдні Одеської області до +14°. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східних областях пориви 15-20 м/с.

У Києві в неділю мокрий сніг і дощ, уночі ожеледь, на дорогах ожеледиця, вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.   

Теми: погода


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