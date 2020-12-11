Гололедица в Украине продержится все выходные

В ближайшие сутки погоду большей части Украины будет определять теплый и влажный воздух с Балкан, ожидается небольшой мокрый снег и гололедица.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 12 декабря в Украине небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. В большинстве южных областей и в Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем ​​около 0°. Ветер восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части порывы 15-20 м/с.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, 4-6° мороза, днем ​​небольшой мокрый снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица, 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 декабря самая высокая температура днем ​​была 9,5° в 1965 году, самая низкая ночью -22,6° в 1927 году.

13 декабря в Украине, кроме востока и юго-востока, небольшие, местами умеренные осадки, местами гололед, в северных и центральных областях на дорогах гололедица.

Ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем ​​3-8° тепла, в Крыму и на юге Одесской области до +14°. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в юго-восточных областях порывы 15-20 м/с.

В Киеве в воскресенье мокрый снег и дождь, ночью гололед, на дорогах гололедица, ночью 0-2° мороза, днем ​​1-3° тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.