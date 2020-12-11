НАБУ веде розслідування щодо "слуги народу" Куницького

Після виходу розслідування журналістів програми "Схеми" Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького, колишнього блогера, відомого під псевдонімом ZPSanek.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: У липні 2020 року журналісти показали в своєму матеріалі, як Куницький використовує свої владні повноваження в інтересах пов’язаного із ним приватного бізнесу.

За даними джерел "Схем", детективи розпочали досудове розслідування за статтею 368 Кримінального кодексу України, – "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди". Офіційно в НАБУ цю інформацію не коментують, посилаючись на таємницю слідства.

Паралельно свою перевірку після сюжету "Схем" вже провели в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Там встановили в діях нардепа "вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів", але протокол про адміністративне правопорушення складений не буде, бо НАЗК втратило такі функції після рішення Конституційного суду, повідомили у відомстві на запит "Радіо Свобода".

Під час журналістського розслідування "Схеми" встановили, що Олександр Куницький використовує депутатський мандат "слуги народу" в інтересах приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував та від імені якого публічно виступав роками.

Куницький як депутат допомагав просувати інтереси "Автоентерпрайз" – харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.

Зокрема, будучи членом комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, Куницький подавав офіційні депутатські звернення в ГПУ та ДБР для розв’язання проблем цього бізнесу з силовиками, розмістив свої громадські приймальні депутата за адресами офісів групи компаній "Автоентерпрайз" у Харкові, що ускладнило можливість проведення там слідчих дій, намагався встановити зарядну станцію цієї мережі прямо у дворі будівель Верховної Ради, а також просував інтереси цього бізнесу, подаючи законопроєкти, безпосередньо пов’язані з ринком електромобільної інфраструктури.

Після виходу розслідування "Схем" у НАЗК розпочали перевірку фактів у розслідуванні відносно Куницького – у відповідь на звернення громадської організації "Центр протидії корупції". Співробітники НАЗК виявили в діях нардепа порушення антикорупційного законодавства – зокрема, "вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів".

За результатами моніторингу та контролю НАЗК підтвердило окремі факти, що свідчать про вчинення Куницьким "правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч.2 ст.172 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

Ця стаття передбачає штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також внесення до реєстру корупціонерів після рішення суду.

У Нацагентстві також повідомили, що викликали Куницького для складання протоколу, але він не прийшов. Але адміністративний протокол у відомстві так і не склали – через рішення Конституційного суду їх позбавили, серед іншого, таких повноважень.

Куницький коментаря "Схемам" не дав.