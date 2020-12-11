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НАБУ веде розслідування щодо "слуги народу" Куницького

П'ятниця, 11 грудня 2020, 15:33

Після виходу розслідування журналістів програми "Схеми" Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького, колишнього блогера, відомого під псевдонімом ZPSanek. 

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: У липні 2020 року журналісти показали в своєму матеріалі, як Куницький використовує свої владні повноваження в інтересах пов’язаного із ним приватного бізнесу.

За даними джерел "Схем", детективи розпочали досудове розслідування за статтею 368 Кримінального кодексу України, – "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди". Офіційно в НАБУ цю інформацію не коментують, посилаючись на таємницю слідства.

Паралельно свою перевірку після сюжету "Схем" вже провели в Національному агентстві з питань запобігання корупції. 

Там встановили в діях нардепа "вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів", але протокол про адміністративне правопорушення складений не буде, бо НАЗК втратило такі функції після рішення Конституційного суду, повідомили у відомстві на запит "Радіо Свобода".

Під час журналістського розслідування "Схеми" встановили, що Олександр Куницький використовує депутатський мандат "слуги народу" в інтересах приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував та від імені якого публічно виступав роками.

Куницький як депутат допомагав просувати інтереси "Автоентерпрайз" – харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.

 

Зокрема, будучи членом комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, Куницький подавав офіційні депутатські звернення в ГПУ та ДБР для розв’язання проблем цього бізнесу з силовиками, розмістив свої громадські приймальні депутата за адресами офісів групи компаній "Автоентерпрайз" у Харкові, що ускладнило можливість проведення там слідчих дій, намагався встановити зарядну станцію цієї мережі прямо у дворі будівель Верховної Ради, а також просував інтереси цього бізнесу, подаючи законопроєкти, безпосередньо пов’язані з ринком електромобільної інфраструктури.

Після виходу розслідування "Схем" у НАЗК розпочали перевірку фактів у розслідуванні відносно Куницького – у відповідь на звернення громадської організації "Центр протидії корупції". Співробітники НАЗК виявили в діях нардепа порушення антикорупційного законодавства – зокрема, "вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів".

За результатами моніторингу та контролю НАЗК підтвердило окремі факти, що свідчать про вчинення Куницьким "правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч.2 ст.172 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

Ця стаття передбачає штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також внесення до реєстру корупціонерів після рішення суду.

 

У Нацагентстві також повідомили, що викликали Куницького для складання протоколу, але він не прийшов. Але адміністративний протокол у відомстві так і не склали – через рішення Конституційного суду їх позбавили, серед іншого, таких повноважень.

Куницький коментаря "Схемам" не дав.

Теми: Слуга народуНАБУНАЗКЗМІ


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