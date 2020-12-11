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НАБУ ведет расследование в отношении "слуги народа" Куницкого

Пятница, 11 декабря 2020, 14:33
НАБУ ведет расследование в отношении слуги народа Куницкого

После выхода расследования журналистов программы "Схемы" Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого, бывшего блогера, известного под псевдонимом ZPSanek.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В июле 2020 года журналисты показали в своем материале, как Куницкий использует свои властные полномочия в интересах связанного с ним частного бизнеса.

По данным источников "Схем", детективы начали досудебное расследование по статье 368 Уголовного кодекса Украины – "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды". Официально в НАБУ эту информацию не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.

Параллельно свою проверку после сюжета "Схем" уже провели в Национальном агентстве по предупреждению коррупции.

Там установили в действиях нардепа "совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов", но протокол об административном правонарушении составлен не будет, потому что НАПК лишилось таких функций после решения Конституционного суда, сообщили в ведомстве на запрос "Радио Свобода".

Во время журналистского расследования "Схемы" установили, что Александр Куницкий использует депутатский мандат "слуги народа" в интересах частного бизнеса, причастность к которому никогда не скрывал и от имени которого публично выступал годами.

Куницкий как депутат помогал продвигать интересы "Автоэнтерпрайз" – харьковской группы компаний, занимающихся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

 

В частности, будучи членом комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, Куницкий подавал официальные депутатские обращения в ГПУ и ГБР для решения проблем этого бизнеса с силовиками, разместил свои общественные приемные депутата по адресам офисов группы компаний "Автоэнтерпрайз" в Харькове, что осложнило возможность проведения там следственных действий, пытался установить зарядную станцию ​​сети прямо во дворе зданий Верховной Рады, а также продвигал интересы этого бизнеса, подавая законопроекты, непосредственно связанные с рынком электромобильной инфраструктуры.

После выхода расследования "Схем" в НАПК начали проверку фактов в расследовании в отношении Куницкого – в ответ на обращение общественной организации "Центр противодействия коррупции". Сотрудники НАПК обнаружили в действиях нардепа нарушения антикоррупционного законодательства – в частности, "совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов".

По результатам мониторинга и контроля НАПК подтвердило отдельные факты, свидетельствующие о совершении Куницким "правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.172 Кодекса Украины об административных правонарушениях".

Эта статья предусматривает штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также внесение в реестр коррупционеров после решения суда.

 

В Нацагентстве также сообщили, что вызвали Куницкого для составления протокола, но он не пришел. Но административный протокол в ведомстве так и не составили – из-за решения Конституционного суда их лишили, среди прочего, таких полномочий.

Куницкий комментария "Схемам" не дал.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаНАБУНАПКСМИ
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