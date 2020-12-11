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У Литві третій день поспіль - рекордні понад 3 тисячі заражень

П'ятниця, 11 грудня 2020, 16:02

У Литві вже втретє щоденний приріст хворих на коронавірус перетнув позначку у 3000 хворих.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

9-11 грудня в країні зареєстрували 3125, 3329 та 3067 нових хворих відповідно, що є найвищими показниками за увесь час епідемії. 

Кількість померлих пацієнтів з коронавірусом 8-10 грудня вперше почала перевищувати 30. 

Зазначимо, населення усієї Литви - 2,8 млн, що приблизно співмірно з населенням Києва. 

Новопризначений міністр охорони здоров’я Литви Арунас Дулкіс оголосив, що намагатиметься утримувати кількість позитивних тестів на рівні 5% від загальної кількості, тоді як зараз це вже близько 20%, та вжити заходів для того, щоб кількість нових заражень на 100 000 населення знизилася до менше 200. 

Зокрема, планується зробити акцент на тому, щоб виявляти та ізолювати осіб, що контактували з підтвердженими хворими, найпізніше через 2 дні. 

Теми: Литвакоронавірус


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