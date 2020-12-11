Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Литві третій день поспіль - рекордні понад 3 тисячі заражень

П'ятниця, 11 грудня 2020, 15:02

У Литві вже втретє щоденний приріст хворих на коронавірус перетнув позначку у 3000 хворих.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

9-11 грудня в країні зареєстрували 3125, 3329 та 3067 нових хворих відповідно, що є найвищими показниками за увесь час епідемії. 

Кількість померлих пацієнтів з коронавірусом 8-10 грудня вперше почала перевищувати 30. 

Зазначимо, населення усієї Литви - 2,8 млн, що приблизно співмірно з населенням Києва. 

Новопризначений міністр охорони здоров’я Литви Арунас Дулкіс оголосив, що намагатиметься утримувати кількість позитивних тестів на рівні 5% від загальної кількості, тоді як зараз це вже близько 20%, та вжити заходів для того, щоб кількість нових заражень на 100 000 населення знизилася до менше 200. 

Зокрема, планується зробити акцент на тому, щоб виявляти та ізолювати осіб, що контактували з підтвердженими хворими, найпізніше через 2 дні. 

Теми: Литвакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Литва
Байден пропустить спільну вечерю лідерів на саміті НАТО – ЗМІ
Зеленський прилетів на саміт НАТО
Саміт НАТО: Зеленський прибуде у Вільнюс у вівторок, візьме участь у вечері
Останні новини
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
Усі новини...
Реклама: