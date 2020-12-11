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В Литве третий день подряд - рекордные более 3 тысяч заражений

Пятница, 11 декабря 2020, 15:02

В Литве уже третий раз ежедневный прирост больных коронавирусом пересек отметку в 3000.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

9-11 декабря в стране зарегистрировали 3125, 3329 и 3067 новых больных соответственно, что является самыми высокими показателями за все время эпидемии.

Количество умерших пациентов с коронавирусом 8-10 декабря впервые начало превышать 30.

Отметим, население всей Литвы - 2,8 млн, что примерно сопоставимо с населением Киева.

Новоназначенный министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис объявил, что будет пытаться удерживать количество положительных тестов на уровне 5% от общего количества, тогда как сейчас это уже около 20%, и примет меры для того, чтобы количество новых заражений на 100 000 населения снизилось до меньше 200.

В частности, планируется сделать акцент на том, чтобы выявлять и изолировать лиц, контактировавших с подтвержденными больными, в течение 48 часов.

Темы: Литвакоронавирус
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