Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У водах Німеччини відновилося будівництво "Північного потоку-2"

П'ятниця, 11 грудня 2020, 15:40

Будівництво газопроводу "Північний потік-2 " відновилося 11 грудня.

Про це повідомили у  компанії Nord Stream 2 AG (оператор будівництва газопроводу), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Роботи з укладання труби у винятковій економічній зоні Німеччини вестиме баржа" Фортуна".

"Трубоукладач " Фортуна" прокладе 2,6-кілометрову ділянку газопроводу у виключній економічній зоні Німеччини у водах на глибині менше 30 м. Всі будівельні роботи виконуються в повній відповідності з отриманими дозволами", - відзначили в компанії.

Інший, більш сучасний російський трубоукладач з системою динамічного позиціонування "Академік Черський" на початку цього тижня несподівано покинув зону добудови" Північного потоку 2 " і пішов до берегів Калінінграда.

"Газпром" вирішив добудовувати газопровід "Північний потік 2" власними силами, після того як через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу. Зараз з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).

Нагадаємо, Палата представників США у вівторок більшістю голосів схвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік, у який увійшли розширені санкції проти газопроводу "Північний потік-2". 

Санкції будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими кораблями із завершення проєкту.

США намагаються заблокувати завершення будівництва "Північного потоку-2" через давні побоювання, що додаткові потоки російського газу збільшать політичний вплив Кремля на країни Європейського Союзу.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинагазРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Німеччина
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
Німеччина схвалила закупівлю боєприпасів для України
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ
Останні новини
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
Усі новини...
Реклама: