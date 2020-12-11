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В водах Германии возобновилось строительство "Северного потока-2"

Пятница, 11 декабря 2020, 15:40

Строительство газопровода " Северный поток-2 "возобновилось 11 декабря.

Об этом сообщили в компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа "Фортуна".

"Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м. Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями", - отметили в компании.

Другой, более современный российский трубоукладчик с системой динамического позиционирования "академик Черский" в начале этой недели неожиданно покинул зону достройки "Северного потока 2" и ушел к берегам Калининграда.

"Газпром "решил достраивать газопровод" Северный поток 2 " собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Сейчас из примерно 2460 км газопровода заключено более 2300 км (то есть 94%).

Напомним, Палата представителей США во вторник большинством голосов одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2021 год, в который вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток-2".

Санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими кораблями по завершению проекта.

США пытаются заблокировать завершение строительства "Северного потока-2" из-за давних опасений, что дополнительные потоки российского газа увеличат политическое влияние Кремля на страны Европейского Союза.

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Темы: ГерманиягазРосcия
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