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В РНБО оцінили рівень кіберзагроз Україні

П'ятниця, 11 грудня 2020, 17:27

У період з 7 вересня по 6 грудня 2020 року в Україні зафіксували більше 22 мільйонів кіберінцидентів.

Джерело: Рада національної безпеки та оборони

Деталі: Загальний рівень кіберзагроз визначено на рівні 58%. Як пояснили УП в апараті РНБО, рівень загрози - це інтегрована оцінка спроможностей нашої держави реагувати на виклики в кіберпросторі та підтримувати там безпеку.

 

Ріст кількості інцидентів було зафіксовано починаючи з середини листопада 2020 року.

Як уточнили УП, це пов’язано з кількома чинниками: підрахунок і публікація результатів місцевих виборів; декілька масштабних зливів баз даних зі зламаними акаунтами користувачів (у тому числі українських); виявлено вразливість однієї з найбільших виробників мережевого обладнання, яка надала можливість отримувати безперешкодно доступу до внутрішніх мереж організацій, що використовували їхнє обладнання.

 

За типами кіберінцидентів, найбільш поширеними були сканування ресурсів (майже 15,5 млн випадків), bruteforce-атаки (більше 4 млн випадків) та мережеві атаки (майже 1,2 млн випадків).

Серед країн, із яких здійснювалося найбільше атак – США, Китай, Франція, Росія, Чехія, Німеччина,  та Болгарія.

 

При цьому варто зауважити, що хакери використовували орендовані або скомпроментовані системи у державах, де найбільш розвинена ІТ-інфраструктура і знаходиться найбільша кількість дата-центрів, для приховування свого реального місця розташування.

Загалом, протягом останніх трьох місяців зафіксовано 371 кібератака, які віднесено до атак критичного та високого рівня.

Виявлено більше 18 тисяч вразливостей.

Українська правда
Теми: хакериРНБО


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