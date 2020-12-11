В СНБО оценили уровень киберугроз Украине

В период с 7 сентября по 6 декабря 2020 года в Украине зафиксировали более 22 миллионов киберинцидентов.

Источник: Совет национальной безопасности и обороны

Детали: Общий уровень киберугроз определен на уровне 58%. Как объяснили УП в аппарате СНБО, уровень угрозы - это интегрированная оценка возможностей нашего государства реагировать на вызовы в киберпространстве и поддерживать там безопасность.

Рост количества инцидентов был зафиксирован начиная с середины ноября 2020 года.

Как уточнили УП, это связано с несколькими факторами: подсчет и публикация результатов местных выборов; несколько масштабных сливов баз данных со сломанными аккаунтами пользователей (в том числе украинских) обнаруженная уязвимость одного из крупнейших производителей сетевого оборудования.

По типам киберинцидентов, наиболее распространенными были сканирование ресурсов (почти 15,5 млн случаев), bruteforce-атаки (более 4 млн случаев) и сетевые атаки (почти 1,2 млн случаев).

Среди стран, из которых осуществлялось больше всего атак - США, Китай, Франция, Россия, Чехия, Германия и Болгария.

При этом следует отметить, что хакеры использовали арендованные или скомпрометированные системы в государствах, где наиболее развита ИТ-инфраструктура и находится наибольшее количество дата-центров, для сокрытия своего реального местоположения.

В целом, в течение последних трех месяцев было зафиксировано 371 кибератака, которые отнесены к атакам критического и высокого уровня.

Выявлено более 18 000 уязвимостей.