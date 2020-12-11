Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В СНБО оценили уровень киберугроз Украине

Пятница, 11 декабря 2020, 16:27
В СНБО оценили уровень киберугроз Украине

В период с 7 сентября по 6 декабря 2020 года в Украине зафиксировали более 22 миллионов киберинцидентов.

Источник: Совет национальной безопасности и обороны

Детали: Общий уровень киберугроз определен на уровне 58%. Как объяснили УП в аппарате СНБО, уровень угрозы - это интегрированная оценка возможностей нашего государства реагировать на вызовы в киберпространстве и поддерживать там безопасность.

 

Рост количества инцидентов был зафиксирован начиная с середины ноября 2020 года.

Как уточнили УП, это связано с несколькими факторами: подсчет и публикация результатов местных выборов; несколько масштабных сливов баз данных со сломанными аккаунтами пользователей (в том числе украинских) обнаруженная уязвимость одного из крупнейших производителей сетевого оборудования.

 

По типам киберинцидентов, наиболее распространенными были сканирование ресурсов (почти 15,5 млн случаев), bruteforce-атаки (более 4 млн случаев) и сетевые атаки (почти 1,2 млн случаев).

Среди стран, из которых осуществлялось больше всего атак - США, Китай, Франция, Россия, Чехия, Германия и Болгария.

 

При этом следует отметить, что хакеры использовали арендованные или скомпрометированные системы в государствах, где наиболее развита ИТ-инфраструктура и находится наибольшее количество дата-центров, для сокрытия своего реального местоположения.

В целом, в течение последних трех месяцев было зафиксировано 371 кибератака, которые отнесены к атакам критического и высокого уровня.

Выявлено более 18 000 уязвимостей.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: хакерыСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
хакеры
"Сдохнете, оккупанты голимые": украинские хакеры взломали онлайн-конференцию "РЖД"
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Органы власти США подверглись масштабной кибератаке
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: