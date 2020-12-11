Хворого на COVID-19 Труханова госпіталізували
П'ятниця, 11 грудня 2020, 16:35
Міського голову Одеси Геннадія Труханова, який напередодні захворів на коронавірус COVID-19, госпіталізували до інфекційної лікарні.
Джерело: Facebook-сторінка Труханова
Пряма мова: "Сьогодні госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що велика подяка нашим лікарям і медперсоналу".
Деталі: Він закликав громадян носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції та всіх карантинних заходів.
Нагадаємо:
- 9 грудня Труханов розповів, що захворів на COVID-19 і відправляється на самоізоляцію.
Українська правда