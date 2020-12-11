Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хворого на COVID-19 Труханова госпіталізували

П'ятниця, 11 грудня 2020, 16:35
Хворого на COVID-19 Труханова госпіталізували

Міського голову Одеси Геннадія Труханова, який напередодні захворів на коронавірус COVID-19, госпіталізували до інфекційної лікарні.

Джерело: Facebook-сторінка Труханова

Пряма мова: "Сьогодні госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що велика подяка нашим лікарям і медперсоналу".

Деталі: Він закликав громадян носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції та всіх карантинних заходів.

Нагадаємо: 

  • 9 грудня Труханов розповів, що захворів на COVID-19 і відправляється на самоізоляцію.

Українська правда
Теми: ТрухановОдесакоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Труханов
Труханов вийшов із СІЗО: внесли заставу
Кличко заступився за Труханова, але заставу вносити не збирається
Справа "Краяна": заступнику Труханова суд призначив заставу у 5,3 мільйона
Останні новини
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
Усі новини...
Реклама: