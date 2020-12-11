Хворого на COVID-19 Труханова госпіталізували

Міського голову Одеси Геннадія Труханова, який напередодні захворів на коронавірус COVID-19, госпіталізували до інфекційної лікарні.

Джерело: Facebook-сторінка Труханова

Пряма мова: "Сьогодні госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що велика подяка нашим лікарям і медперсоналу".

Деталі: Він закликав громадян носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції та всіх карантинних заходів.

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