Больного COVID-19 Труханова госпитализировали

Мэра Одессы Геннадия Труханова, который накануне заболел на коронавирус COVID-19, госпитализировали в инфекционную больницу.

Источник: Facebook-страница Труханова

Прямая речь: "Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу".

Детали: Он призвал граждан носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и все карантинные меры.

Напомним: