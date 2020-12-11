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Больного COVID-19 Труханова госпитализировали

Пятница, 11 декабря 2020, 17:35

Мэра Одессы Геннадия Труханова, который накануне заболел на коронавирус COVID-19, госпитализировали в инфекционную больницу.

Источник: Facebook-страница Труханова

Прямая речь: "Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу".

Детали: Он призвал граждан носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и все карантинные меры.

Напомним:

  • 9 декабря Труханов рассказал, что заболел COVID-19 и отправляется на самоизоляцию.

Украинская правда
Темы: ТрухановОдессакоронавирусCovid-2019


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