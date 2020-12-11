Больного COVID-19 Труханова госпитализировали
Пятница, 11 декабря 2020, 16:35
Мэра Одессы Геннадия Труханова, который накануне заболел на коронавирус COVID-19, госпитализировали в инфекционную больницу.
Источник: Facebook-страница Труханова
Прямая речь: "Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу".
Детали: Он призвал граждан носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и все карантинные меры.
Напомним:
- 9 декабря Труханов рассказал, что заболел COVID-19 и отправляется на самоизоляцию.
Украинская правда