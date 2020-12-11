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У Авакова кажуть, що поліцейським треба значно підняти зарплати

П'ятниця, 11 грудня 2020, 18:36

У Міністерстві внутрішніх справ кажуть про необхідність підвищити зарплату поліцейським.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "У нас є певна невідповідність зарплати слідчого в 12-14 тисяч гривень із навантаженням, яке на нього йде, з тим, що не можемо довго утримувати на роботі людей, які працюють за 14 тисяч гривень і повинні розплутувати дуже складні схеми за участю злочинців, яких захищають адвокати, які заробляють сотні тисяч гривень на місяць. Тож є певна ситуація, що потрібно підвищувати рівень зарплати поліцейським".

Деталі: Геращенко нагадав про раніше опубліковану ним статистику щодо порівняння зарплат, які за рік отримують співробітники різних правоохоронних органів, і зазначив, що зарплатня поліцейського за рік і зарплатня співробітника НАБУ за рік різняться у 5-6 разів.

Але справи, які розплутують поліцейські, за словами заступника міністра, бувають не менш складні і не менш нагальні і важливі, ніж у співробітників НАБУ.

За словами Геращенка, реформи мають відбуватися не лише у поліції, - вони мають паралельно зі змінами у поліцейській системі проходити і в прокуратурі, і в судовій системі.

Теми: МВСполіціязарплати


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