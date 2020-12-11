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У Авакова говорят, что полицейским нужно значительно поднять зарплаты

Пятница, 11 декабря 2020, 17:36
У Авакова говорят, что полицейским нужно значительно поднять зарплаты

В Министерстве внутренних дел говорят о необходимости повысить зарплату полицейским.

Источник: замминистра внутренних дел Антон Геращенко на первой ежегодной международной конференции, организованной UkraineInvest, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "У нас есть определенное несоответствие зарплаты следователя в 12-14 тысяч гривен с нагрузкой, которая на него идет, с тем, что не можем долго удерживать на работе людей, которые работают по 14 000 гривен и должны распутывать очень сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты, которые зарабатывают сотни тысяч гривен в месяц. Поэтому нужно повышать уровень зарплаты полицейским".

Детали: Геращенко напомнил о ранее опубликованной им статистике для сравнения зарплат, которые за год получают сотрудники различных правоохранительных органов, и отметил, что зарплата полицейского в год и зарплата сотрудника НАБУ за год различаются в 5-6 раз.

Но дела, которые распутывают полицейские, по словам заместителя министра, бывают не менее сложные и не менее насущные и важные, чем у сотрудников НАБУ.

По словам Геращенко, реформы должны проходить не только в полиции, а параллельно и в прокуратуре, и в судебной системе.

Темы: МВДполициязарплаты
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