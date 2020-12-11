Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На 5 років засудили організатора "референдуму" на Донбасі

П'ятниця, 11 грудня 2020, 19:09
На 5 років засудили організатора референдуму на Донбасі

Заступника голови дільничної виборчої комісії, який організував проведення так званого "референдуму", засуджено до 5 років позбавлення волі

Джерело: Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури

Деталі: Судом ухвалено новий обвинувальний вирок, яким мешканця Краматорська засудили до 5 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. 

Доведено, що в травні 2014 року чоловік, бувши заступником голови, діючи за попередньою змовою із головою так званої "дільничної виборчої комісії № 5", організував та провів на території Краматорської загальноосвітньої школи № 30 "референдум" щодо визнання державної самостійності так званої "ДНР".

У вересні 2020 року Слов’янський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у скоєнні вказаного злочину та засудив до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки. Не погоджуючись із вказаним рішенням, прокуратура подала апеляцію, яку частково задовольнили.

Українська правда
Теми: Донбассепаратизмпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Донбас
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
Останні новини
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
Усі новини...
Реклама: