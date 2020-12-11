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На 5 років засудили організатора "референдуму" на Донбасі

П'ятниця, 11 грудня 2020, 20:09

Заступника голови дільничної виборчої комісії, який організував проведення так званого "референдуму", засуджено до 5 років позбавлення волі

Джерело: Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури

Деталі: Судом ухвалено новий обвинувальний вирок, яким мешканця Краматорська засуджено до 5 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. 

Доведено, що в травні 2014 року чоловік, бувши заступником голови, діючи за попередньою змовою із головою так званої "дільничної виборчої комісії № 5", організував та провів на території Краматорської загальноосвітньої школи № 30 "референдум" щодо визнання державної самостійності так званої "ДНР".

У вересні 2020 року Слов’янський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у скоєнні вказаного злочину та засудив до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки. Не погоджуючись із вказаним рішенням, прокуратура подала апеляцію, яку частково задовольнили.

Українська правда
Теми: Донбассепаратизмпрокуратура


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