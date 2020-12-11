На 5 лет осудили организатора "референдума" на Донбассе

Заместитель председателя участковой избирательной комиссии, организовал проведение так называемого "референдума", приговорен к 5 годам лишения свободы

Источник: Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры

Детали: Судом принят новый обвинительный приговор, которым жителя Краматорска приговорен к 5 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Доказано, что в мае 2014 года человек, будучи заместителем председателя, действуя по предварительному сговору с председателем так называемой "участковой избирательной комиссии № 5", организовал и провел на территории Краматорской общеобразовательной школы № 30 "референдум" о признании государственной независимости так называемой "ДНР".

В сентябре 2020 Славянский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Не соглашаясь с указанным решением, прокуратура подала апелляцию, которую частично удовлетворили