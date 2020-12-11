Президент Литви відмовився переїхати у резиденцію, вважаючи її ремонт надмірно дорогим

Президент Литви Гітанас Науседа вирішив відмовитися від переїзду в окрему резиденцію через те, що її ремонт та облаштування будуть коштувати невиправдано дорого.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє литовський Delfi з посиланням на коментар канцлера адміністрації президента Альге Будріте.

Гітанас Науседа до кінця своєї каденції проживатиме у себе вдома у Вільнюсі, оскільки вважає, що необхідна сума для ремонту була б надмірною витратою.

"Резиденція у Турнішкес могла стати не лише місцем проживання президентської родини, а й місцем для прийому литовських та міжнародних гостей. Проте наведені архітекторами висновки про нинішній стан будівлі та можливі варіанти її реновації засвідчили, що необхідна сума надто велика, якщо керуватися критеріями доцільності й пріоритетів бюджету країни. Тому 359 тисяч євро, передбачені на реновацію резиденції, залишаться у державному бюджеті", - йдеться у коментарі, надісланому Будріте.

Головна будівля резиденції споруджена у 1940 році, загалом вона складається із трьох будівель. З часу відновлення незалежності Литви, там проживали президенти Валдас Адамкус, Роландас Паскас та Даля Грибаускайте. Площа резиденції складає 323 квадратних метрів.

Найближчим часом мають ініціювати дискусію про те, як далі буде використовуватися приміщення резиденції та прилеглі до неї території.