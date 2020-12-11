Президент Литвы отказался переезжать в резиденцию, считая ее ремонт непомерной роскошью

Президент Литвы Гитанас Науседа решил отказаться от переезда в президентскую резиденцию из-за того, что ее ремонт и обустройство будут стоить неоправданно дорого.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает литовский Delfi со ссылкой на комментарий канцлера администрации президента Альге Будрите.

Гитанас Науседа до конца своей каденции решил проживать у себя дома в Вильнюсе, поскольку считает, что необходимая сумма является чрезмерной тратой для такой цели.

"Резиденция в Турнишкесе могла бы стать не только местом проживания президентской семьи, но и местом для приема литовских и международных гостей. Однако приведенные архитекторами выводы о нынешнем состоянии здания и возможных вариантах его реновации показали, что необходимая сумма слишком велика, если руководствоваться критериями целесообразности и приоритетов бюджета страны. Поэтому 359 000 евро, предусмотренные на реновацию резиденции, останутся в государственном бюджете", - говорится в комментарии, направленном Будрите.

Главное здание резиденции построено в 1940 году, всего резиденция включает три здания. С момента восстановления независимости Литвы там проживали президенты Валдас Адамкус, Роландас Паскас и Даля Грибаускайте. Площадь резиденции составляет 323 квадратных метров.

В ближайшее время инициируют дискуссию о том, как дальше будут использоваться помещения резиденции и прилегающие к ней территории.