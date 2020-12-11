Гаага погодилася розслідувати справу щодо України

Прокурор Міжнародного кримінального суду панi Фату Бенсуда оголосила щодо завершення попереднього розслідування у справі "Ситуація в Україні".

Джерело: пресслужба суду, заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, якого цитує пресслужба ОГП

Пряма мова Бенсуди: "Мiй термін перебування на посаді прокурора Міжнародного кримінального суду наближається до завершення, i як я повідомила минулого року у своєму звіті на щорiчнiй Асамблеї держав-учасниць, моїм намiром є, наскiльки це можливо, дійти визначень в усiх справах, за якими проводилися попередні розслідування під час виконання мого мандату. В тому ж самому звіті я зазначила, що є цiлком імовiрним те, що деякi з попереднiх розслідувань перейдуть до стадії розслідування.

Сьогоднi я можу повiдомити, що в результаті ретельного та незалежного процесу розгляду, ситуація в Україні визнана такою, що вiдповiдає критеріям Статуту для відкриття розслідування.

Зокрема, i без шкоди будь-яким іншим злочинам, що можуть бути встановлені протягом розслiдування, моя Канцелярiя дiйшла висновку, що на цей час iснують розумнi пiдстави вважати, що широкий дiапазон дiянь, скоєних в контекстi ситуації в Україні, становлять воєнні злочини та злочини проти людяності в межах юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Цi висновки, якi будуть розглянутi бiльш детально у нашiй щорiчнiй Доповiдi щодо результатів проведення попереднього розслідування.

Наступним кроком в цьому процесi має бути звернення до суддів Палати попереднього провадження Суду за дозволом на розслiдування. Це питання я маю намiр обговорювати з наступним Прокурором, як тiльки його буде обрано, під час передачі справ. Тим часом моя Канцелярiя буде робити все необхiдне, щоб забезпечити цiлiснiсть майбутніх розслідувань щодо ситуації в Україні.

Рухаючись в напрямку наступної стадії стосовно ситуації в Україні, я повною мiрою розраховую на пiдтримку влади України, а також однаково закликаю до спiвпрацi всi сторони конфлiкту.

Заступник генпрокурора України Мамедов назвав це рішення черговим кроком для забезпечення правосуддя та притягнення до відповідальності винних у вчиненні найтяжчих злочинів на території Криму та Донбасу, та підтвердив готовність продовжувати двосторонню співпрацю. Водночас Україна розраховує на розслідування та притягнення до відповідальності воєнних злочинців та їх пособників Міжнародним кримінальним судом.

Пряма мова Мамедова: "Завершення попереднього вивчення ситуації є важливим кроком та гарантією правосуддя, в тому числі над вищим політичним та військовим керівництвом країни-окупанта.

Приємно відзначити, що докази, зібрані національними правоохоронними органами та прокуратурою спільно з українськими і міжнародними неурядовими організаціями, стали достатньою підставою та переконливими аргументами для найвищої міжнародної інстанції у сфері кримінальної юстиції".

Нагадаємо: Попереднє розслiдування у справі "Ситуація в Україні" було вiдкрито 24 квiтня 2014 року на підставі заяви ad hoc Уряду України про визнання юрисдикції МКС, до якої згодом було приєднано другу заяву України, подану у 2015 році, щоб охопити ймовірні злочини, якi, як стверджується, тривають на території України протягом усього перiоду з 20 лютого 2014 року.