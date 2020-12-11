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Гаага согласилась расследовать дело в отношении Украины

Пятница, 11 декабря 2020, 20:18
Гаага согласилась расследовать дело в отношении Украины

Прокурор Международного уголовного суда госпожа Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного расследования по делу "Ситуация в Украине".

Источник: пресс-служба суда, заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, которого цитирует пресс-служба ОГП

Прямая речь Бенсуда: "Мой срок пребывания в должности прокурора Международного уголовного суда близится к завершению, i как я сообщила прошлого года в своем отчете на ежегодной Ассамблеи государств-участников, моим намерением является, насколько это возможно, дойти определений во всех делах, по которым проводились предварительные расследования во время выполнения моего мандата. в том же отчете я отметила, что есть вполне вероятным то, что некоторые из предыдущих расследований перейдут к стадии расследования.

Сегодня я могу сообщить, что в результате тщательного и независимого процесса рассмотрения, ситуация в Украине признана отвечает критериям Устава для открытия расследования.

В частности, не исключая возможности возбуждения производства по иным составам преступлений, которые могут быть выявлены в ходе расследования, моя Канцелярия пришла к выводу о том, что в настоящее время имеются разумные основания полагать, что в контексте ситуации в Украине был совершен широкий спектр деяний представляющих собой преступления, подпадающих под юрисдикцию Суда, таких как военные преступления и преступления против человечности. Эти выводы, которые более подробно изложены в ежегодном Отчете Канцелярии о действиях по предварительному изучению ситуаций.

В дальнейшем, следующим шагом станет обращение к судьям Палаты предварительного производства МУС с просьбой о предоставлении санкции на возбуждение расследований. Этот вопрос я намерена также обсудить с новым Прокурором после его (её) избрания в рамках консультаций, которые я собираюсь проводить в процессе передачи полномочий. Тем временем моя Канцелярия продолжит принимать необходимые меры для обеспечения добросовестности будущих расследований, связанных с ситуацией в Украине.

В процессе подготовки к дальнейшим действиям в связи с ситуацией в Украине я рассчитываю на всемерную поддержку со стороны органов власти Украины и равным образом призываю к сотрудничеству все стороны конфликта.

Заместитель генпрокурора Украины Мамедов это решение назвал очередным шагом для обеспечения правосудия и привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений на территории Крыма и Донбасса, и подтвердил готовность продолжать двустороннее сотрудничество. В то же время Украина рассчитывает на расследование и привлечение к ответственности военных преступников и их пособников Международным уголовным судом.

Прямая речь Мамедова: "Завершение предварительного изучения ситуации является важным шагом и гарантией правосудия, в том числе над высшим политическим и военным руководством страны-оккупанта.

Приятно отметить, что доказательства, собранные национальными правоохранительными органами и прокуратурой совместно с украинскими и международными неправительственными организациями, стали достаточным основанием и убедительными аргументами для самой международной инстанции в сфере уголовной юстиции ".

Напомним: Предварительное изучение ситуации в Украине было инициировано 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции Суда; впоследствии его временные рамки были расширены на основании второго заявления Украины, поданного в 2015 году, с тем чтобы включить в него преступления, предположительно совершенные на территории Украины после 20 февраля 2014 года.

Украинская правда

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Темы: Гаагский трибуналУкраинаРосcиявойнаКрым
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