Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Компенсації за карантин: заявки прийматимуть з понеділка

П'ятниця, 11 грудня 2020, 23:25

З 14 грудня розпочнеться прийом заявок підприємців на отримання компенсацій, щоб допомога була виплачена до початку січневого посилення карантину.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі телеканалу "Україна 24", яку цитує пресслужба Офісу президента 

Пряма мова Ковалів: "Порядки та постанови, які ухвалив уряд і які мають бути опубліковані найближчими днями, спрямовані на те, щоб допомога була виплачена перед запровадженням посиленого карантину. З початку наступного тижня можна буде подавати заявки. Вони подаватимуться в електронній формі".

Деталі: Ковалів нагадала, що претендувати на компенсації можуть фізичні особи – підприємці, які не менше трьох місяців сплачували єдиний соціальний внесок, або наймані працівники, за яких ЄСВ сплачує роботодавець, діяльність яких через посилені карантинні обмеження буде зупинена.

Нагадаємо:

Читайте детальніше про прийняті закони: Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

Українська правда
Теми: Офіс президентакарантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоРічниця затримань у справі Шеремета: під ОП влаштували "похорон правосуддя"

фотоАндріївська церква відкрилася після довгої реставрації

Вірменія заявила про відновлення наступу Азербайджану в Карабаху

МЗС України пригрозило РФ заходами реагування через розширення санкцій

Суцільна ковзанка, тисяча звернень у травмпункт – Кличко викликав на килим голів районів

Татаров подає до суду на Ситника

Усі новини...
Офіс президента
В Офісі президента взялися коментувати зміни у структурі незалежного НБУ
Під Офісом президента відкриють безкоштовну ковзанку і "резиденцію Миколая"
Татаров, за яким полює НАБУ, взявся реформувати КПК
Останні новини
20:31
Українські інформаційні системи можуть постраждати через кібератаку в США – РНБО
19:57
Азербайджан звинуватив Вірменію у провокації
19:33
"Динамо" втрачає очки у скандальному матчі з "Колосом"
18:57
Суд в Австрії зняв заборону на носіння хіджабу в початковій школі
18:47
Зеленський нагородив виправданого в Італії нацгвардійця Марківа
18:38
У майбутньому 75% автомобілів Volvo будуть кросоверами
18:19
фото, відеоРічниця затримань у справі Шеремета: під ОП влаштували "похорон правосуддя"
18:11
Меркель домовлятиметься з керівниками регіонів про жорсткіший локдаун
17:57
ООС: обстріли біля Луганського, Водяного і Золотого-4, двоє поранених
17:45
фотоАндріївська церква відкрилася після довгої реставрації
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!