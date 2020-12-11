Компенсації за карантин: заявки прийматимуть з понеділка
З 14 грудня розпочнеться прийом заявок підприємців на отримання компенсацій, щоб допомога була виплачена до початку січневого посилення карантину.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі телеканалу "Україна 24", яку цитує пресслужба Офісу президента
Пряма мова Ковалів: "Порядки та постанови, які ухвалив уряд і які мають бути опубліковані найближчими днями, спрямовані на те, щоб допомога була виплачена перед запровадженням посиленого карантину. З початку наступного тижня можна буде подавати заявки. Вони подаватимуться в електронній формі".
Деталі: Ковалів нагадала, що претендувати на компенсації можуть фізичні особи – підприємці, які не менше трьох місяців сплачували єдиний соціальний внесок, або наймані працівники, за яких ЄСВ сплачує роботодавець, діяльність яких через посилені карантинні обмеження буде зупинена.
Нагадаємо:
- Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.
- Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.
- Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.
- Міністерство охорони здоров'я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.
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