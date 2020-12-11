Компенсації за карантин: заявки прийматимуть з понеділка

З 14 грудня розпочнеться прийом заявок підприємців на отримання компенсацій, щоб допомога була виплачена до початку січневого посилення карантину.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі телеканалу "Україна 24", яку цитує пресслужба Офісу президента

Пряма мова Ковалів: "Порядки та постанови, які ухвалив уряд і які мають бути опубліковані найближчими днями, спрямовані на те, щоб допомога була виплачена перед запровадженням посиленого карантину. З початку наступного тижня можна буде подавати заявки. Вони подаватимуться в електронній формі".

Деталі: Ковалів нагадала, що претендувати на компенсації можуть фізичні особи – підприємці, які не менше трьох місяців сплачували єдиний соціальний внесок, або наймані працівники, за яких ЄСВ сплачує роботодавець, діяльність яких через посилені карантинні обмеження буде зупинена.

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