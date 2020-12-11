Компенсации за карантин: заявки будут приниматься с понедельника
С 14 декабря начнется прием заявок предпринимателей на получение компенсаций, чтобы помощь была выплачена до начала январского усиления карантина.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире телеканала "Украина 24", которую цитирует пресс-служба ОПГ
Прямая речь Ковалив: "Порядки и постановления, которые приняло правительство и которые должны быть опубликованы в ближайшие дни, направлены на то, чтобы помощь была выплачена перед введением усиленного карантина. С начала следующей недели можно будет подавать заявки. Они будут подаваться в электронной форме".
Детали: Ковалив напомнила, что претендовать на компенсации могут физические лица - предприниматели, которые не менее трех месяцев платили единый социальный взнос, или наемные работники, за которых ЕСВ платит работодатель, деятельность которых через усиленные карантин будет остановлена.
Напомним:
- Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса в поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.
- Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФЛП первой группы.
- Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявшие часть доходов, и бизнес, которые вынуждены сокращать расходы на работников.
- Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.
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