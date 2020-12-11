Компенсации за карантин: заявки будут приниматься с понедельника

С 14 декабря начнется прием заявок предпринимателей на получение компенсаций, чтобы помощь была выплачена до начала январского усиления карантина.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире телеканала "Украина 24", которую цитирует пресс-служба ОПГ

Прямая речь Ковалив: "Порядки и постановления, которые приняло правительство и которые должны быть опубликованы в ближайшие дни, направлены на то, чтобы помощь была выплачена перед введением усиленного карантина. С начала следующей недели можно будет подавать заявки. Они будут подаваться в электронной форме".

Детали: Ковалив напомнила, что претендовать на компенсации могут физические лица - предприниматели, которые не менее трех месяцев платили единый социальный взнос, или наемные работники, за которых ЕСВ платит работодатель, деятельность которых через усиленные карантин будет остановлена.

Напомним:

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