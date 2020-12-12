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Швейцарія ввела санкції проти Лукашенка і його сина

Субота, 12 грудня 2020, 01:33

Уряд Швейцарії слідом за Європейським союзом з 11 грудня ввів санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і 14-ти його поплічників.

Джерело: сайт Федерального уряду Швейцарії

Дослівно: "Федеральна рада Швейцарії 11 грудня запровадила санкції щодо Білорусі. Фінансові санкції і заборона на в'їзд будуть введені відносно 15 осіб, в тому числі президента Олександра Лукашенка. Нові заходи вступають в силу з 18:00 11 грудня".

Деталі: Крім Лукашенка, в число осіб, які підпадають під санкції, входять його син і радник з питань національної безпеки Віктор Лукашенко, глава Адміністрації президента Ігор Сергієнко, голова КДБ Іван Тертелю, прес-секретар Лукашенко Наталія Ейсмонт і ще 10 осіб.

Відзначається, що ці 15 людей можуть бути відповідальними "за акти насильства і арешти, скоєні після президентських виборів в республіці".

Таким чином, Швейцарія підтримала рішення, яке було прийнято Європейським Союзом 6 листопада. Рішенням Ради ЄС до списку санкцій були додані 15 представників білоруської влади, в тому числі сам Лукашенко. Ще раніше продовжено ембарго ЄС на постачання в Білорусь зброї і засобів, які можуть бути використані для внутрішніх репресій.

Що передувало: 7 грудня в Мінську суд засудив швейцарську білоруську Наталю Херші на 2,5 роки колонії загального режиму. Це перший в Білорусі кримінальний рядків жінці з початку протестів.

Теми: БілорусьсанкціїШвейцарія


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