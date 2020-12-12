Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Швейцария ввела санкции против Лукашенко и его сына

Суббота, 12 декабря 2020, 01:33

Правительство Швейцарии вслед за Европейским союзом с 11 декабря ввело санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и 14-ти его приспешников.

Источник: сайт Федерального правительства Швейцарии

Дословно: "Федеральный совет Швейцарии 11 декабря ввел санкции в отношении Беларуси. Финансовые санкции и запрет на въезд будут введены в отношении 15 лиц, в том числе президента Александра Лукашенко. Новые меры вступают в силу с 18:00 11 декабря".

Детали: Помимо Лукашенко, в число лиц, подпадающих под санкции, входят его сын и советник по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и еще 10 человек.

Отмечается, что эти 15 человек могут быть ответственными "за акты насилия и аресты, совершённые после президентских выборов в республике".

Таким образом, Швейцария поддержала решение, которое было принято Европейским Союзом 6 ноября. Решением Совета ЕС в санкционный список были добавлены 15 представителей белорусских властей, в том числе сам Лукашенко. Еще раньше продлено эмбарго ЕС на поставки в Беларусь оружия и средств, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.

Что предшествовало: 7 декабря в Минске суд осудил швейцарскую белоруску Наталью Херше на 2,5 года колонии общего режима. Это первый в Беларуси уголовный строк женщине с начала протестов.

Темы: БеларусьсанкцииШвейцария


powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия расширила санкции против украинцев: добавили Разумкова и "слуг народа"

Сенат США утвердил оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2"

Новости 11 декабря: расследование Гааги насчет Украины, ухудшение состояния Кернеса

Гаага согласилась расследовать дело в отношении Украины

Больного COVID-19 Труханова госпитализировали

"Нужна сказка": организаторы главной елки объяснили шляпу и лазерный сюрприз

Все новости...
Беларусь
Журналиста "НВ" возвращавшегося из командировки в Киев задержали в аэропорту Минска
ЕС одобрил 24 млн евро для гражданского общества, бизнеса и молодежи Беларуси
Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси
Последние новости
01:33
Швейцария ввела санкции против Лукашенко и его сына
00:47
Украина снова в лидерах Европы и мира по скорости распространения COVID-19
00:05
Журналиста "НВ" возвращавшегося из командировки в Киев задержали в аэропорту Минска
23:47
Россия расширила санкции против украинцев: добавили Разумкова и "слуг народа"
23:25
Компенсации за карантин: заявки будут приниматься с понедельника
22:49
Сенат США утвердил оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2"
22:23
Организаторы обещают снять шляпу с главной елки страны
22:12
Новости экономики: евробонды, изменение структуры НБУ, премия самому себе в 1000%
21:50
Новости 11 декабря: расследование Гааги насчет Украины, ухудшение состояния Кернеса
21:32
Украина доразместила евробонды-2033 на 600 миллионов долларов под 6,2%
Все новости...