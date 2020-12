У Нью-Йорку автомобіль протаранив натовп людей. Відео 18+

Увечері 11 грудня в Нью-Йорку автомобіль протаранив учасників акції, які вийшли на підтримку затриманих, що оголосили голодування через погані умови утримання.

Джерело: The New York Times

Деталі: О 17:06 за місцевим часом на перехресті 39-ї вулиці та 3-ї авеню на Манхеттені машина протаранила натовп людей. Постраждало шестеро людей.

Поліція вже затримала водійку авто, її допитують.

Just in: surveillance video shows a vehicle speeding through a group of protestors in Murray Hill, leaving 7 of them injured. Driver and passenger being questioned, although sources say this incident does not appear to be intentional. @ABC7NY @jimdolan7 @AaronKatersky pic.twitter.com/ulRlef1lPr