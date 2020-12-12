В Україні майже 13 тисяч випадків COVID-19, але одужань – більше

За попередню добу діагноз COVID-19 підтвердили 12 811 особам, одужали 13 653 особи, у лікарні з коронавірусом чи підозрою на нього потрапили 3 001 особа, померли 243 хворих.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Степанова повідомив, що станом на 12 грудня в Україні зафіксували 12 811 нових випадків коронавірусної хвороби. При цьому захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

Зокрема, за минулу добу:

госпіталізовано – 3 001 особа;

летальних випадків – 243;

одужало – 13 653 особи.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Києві (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.

За попередню добу В Україні здійснили 61 571 тестувань за добу (методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).

Загалом, за весь час пандемії в Україні захворіло – 885 039 осіб; одужало – 494 001 особа; летальних випадків – 14 998; проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.

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