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В Україні майже 13 тисяч випадків COVID-19, але одужань – більше

Субота, 12 грудня 2020, 08:20
фото: ДСНС

За попередню добу діагноз COVID-19 підтвердили 12 811 особам, одужали 13 653 особи, у лікарні з коронавірусом чи підозрою на нього потрапили 3 001 особа, померли 243 хворих.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Степанова повідомив, що станом на 12 грудня в Україні зафіксували 12 811 нових випадків коронавірусної хвороби. При цьому захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

Зокрема, за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 001 особа;
  • летальних випадків – 243;
  • одужало – 13 653 особи.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Києві (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.

За попередню добу В Україні здійснили 61 571 тестувань за добу (методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).

Загалом, за весь час пандемії в Україні захворіло – 885 039 осіб; одужало – 494 001 особа; летальних випадків – 14 998; проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна


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