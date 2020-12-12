В Украине почти 13 тысяч случаев COVID-19, но выздоровлений – больше 

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 12 811 людям, выздоровели 13 653 человека, в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 3 001 человек, умерли 243 больных.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Степанов сообщил, что по состоянию на 12 декабря в Украине зафиксировали 12811 новых случаев коронавирусной болезни. При этом заболели 593 ребенка и 572 медработника.

В частности, за минувшие сутки:

госпитализированы - 3 001 человек;

летальных случаев - 243;

выздоровели - 13 653 человека.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

За минувшие сутки в Украине совершили 61 571 тестирований (методом ПЦР - 40 967, методом ИФА - 20 604).

В общем, за все время пандемии в Украине заболело - 885 039 человек; выздоровели - 494 001 человек; летальных случаев - 14 998; провели ПЦР-тестов - 4 998 266.

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