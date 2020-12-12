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В Украине почти 13 тысяч случаев COVID-19, но выздоровлений – больше 

Суббота, 12 декабря 2020, 08:20
фото: ГСЧС

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 12 811 людям, выздоровели 13 653 человека, в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 3 001 человек, умерли 243 больных.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Степанов сообщил, что по состоянию на 12 декабря в Украине зафиксировали 12811 новых случаев коронавирусной болезни. При этом заболели 593 ребенка и 572 медработника.

В частности, за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 3 001 человек;
  • летальных случаев - 243;
  • выздоровели - 13 653 человека;
 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусУкраина


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