В Украине почти 13 тысяч случаев COVID-19, но выздоровлений – больше 

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 12 811 людям, выздоровели 13 653 человека, в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 3 001 человек, умерли 243 больных.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Степанов сообщил, что по состоянию на 12 декабря в Украине зафиксировали 12811 новых случаев коронавирусной болезни. При этом заболели 593 ребенка и 572 медработника.

В частности, за минувшие сутки:

госпитализированы - 3 001 человек;

летальных случаев - 243;

выздоровели - 13 653 человека;

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