В Украине почти 13 тысяч случаев COVID-19, но выздоровлений – больше
Суббота, 12 декабря 2020, 08:20
За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 12 811 людям, выздоровели 13 653 человека, в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 3 001 человек, умерли 243 больных.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook
Детали: Степанов сообщил, что по состоянию на 12 декабря в Украине зафиксировали 12811 новых случаев коронавирусной болезни. При этом заболели 593 ребенка и 572 медработника.
В частности, за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3 001 человек;
- летальных случаев - 243;
- выздоровели - 13 653 человека;
Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП
10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19
Украинская правда