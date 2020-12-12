Світовий банк виділить Україні 300 мільйонів доларів

Світовий банк затвердив Україні позику в розмірі 300 мільйонів доларів для додаткового фінансування протидії COVID-19.

Джерело: прес-служба банку

Деталі: Відзначається, що рада виконавчих директорів Світового банку затвердила Україні позику в розмірі 300 мільйонів доларів для другого додаткового фінансування протидії COVID-19 в рамках проекту модернізації мереж соціального захисту.

Повідомляється, що додаткове фінансування допоможе зміцнити програму гарантованого мінімального доходу (GMI) в Україні, щоб не допустити, щоб близько 1 мільйон українців опинився за межею бідності через пандемію COVID-19.

Відзначається, що це друге додаткове фінансування в рамках проекту після того, як 30 квітня 2020 року було схвалено 150 мільйонів доларів.

За прогнозами Світового банку, через епідемію COVID-19 бідність в Україні може збільшитися на 4%, досягнувши приблизно 23% до кінця 2020 року.

Нові фонди допоможуть профінансувати заходи соціального захисту в Україні в зв'язку з COVID-19. Бідні домогосподарства отримуватимуть пільги в рамках програми GMI.

За оцінками Світового банку, 60% українців, які можуть опинитися за межею бідності через спалах COVID-19, не користуються ніякими програмами соціального захисту.

Поточний проект модернізації мереж соціального захисту і два додаткових фінансування (в цілому 750 мільйонів доларів) підтримують українські реформи щодо скорочення бідності.

Друге додаткове фінансування буде направлено на підтримку введення онлайн-реєстрації та розширення електронних/цифрових платежів.

Відзначається, що нова система надання послуг, підтримувана позикою, значно підвищить стійкість українських систем соціального захисту до майбутніх потрясінь, включаючи економічні кризи і стихійні лиха.