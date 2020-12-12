Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Всемирный банк выделит Украине 300 миллионов долларов

Суббота, 12 декабря 2020, 08:33
Всемирный банк выделит Украине 300 миллионов долларов

Всемирный банк утвердил Украине ссуду в размере 300 миллионов долларов для Второго дополнительного финансирования противодействия COVID-19.

Источник: пресс-служба банка

Детали: Отмечается, что совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил ссуду Украине в размере 300 миллионов долларов для Второго дополнительного финансирования противодействия COVID-19 в рамках проекта модернизации сетей социальной защиты.

Это дополнительное финансирование поможет укрепить Программу гарантированного минимального дохода (GMI) в Украине, чтобы не допустить, чтобы около 1 миллиона украинцев оказались за чертой бедности из-за пандемии COVID-19.

Отмечается, что это второе дополнительное финансирование в рамках этого проекта после того, как 30 апреля 2020 года было одобрено 150 миллионов долларов.

По прогнозам Всемирного банка, из-за эпидемии COVID-19 бедность в Украине может увеличиться на 4%, достигнув примерно 23% к концу 2020 года.

Новые фонды помогут профинансировать меры социальной защиты в Украине в связи с COVID-19. Бедные домохозяйства будут получать льготы в рамках программы GMI.

По оценкам Всемирного банка, 60% украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности из-за вспышки COVID-19, не пользуются никакими программами социальной защиты.

Текущий проект модернизации сетей социальной защиты и два дополнительных финансирования (в общей сложности 750 миллионов долларов) поддерживают украинские реформы по сокращению бедности.

Второе дополнительное финансирование будет направлено на поддержку введения онлайн-регистрации и расширения электронных/цифровых платежей.

Отмечается, что новая система предоставления услуг, поддерживаемая ссудой, значительно повысит устойчивость украинских систем социальной защиты к будущим потрясениям, включая экономические кризисы и стихийные бедствия.

Украинская правда
Темы: деньгибанкиВсемирный банк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
деньги
Большинство украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности
СМИ узнали первые детали подготовки правительством "Плана Украины" под 50 млрд евро от ЕС
Подрыв Каховской ГЭС: из госбюджета выделили 4,3 миллиарда на преодоление последствий
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: