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Всемирный банк выделит Украине 300 миллионов долларов

Суббота, 12 декабря 2020, 09:33

Всемирный банк утвердил Украине ссуду в размере 300 миллионов долларов для Второго дополнительного финансирования противодействия COVID-19.

Источник: пресс-служба банка

Детали: Отмечается, что совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил ссуду Украине в размере 300 миллионов долларов для Второго дополнительного финансирования противодействия COVID-19 в рамках проекта модернизации сетей социальной защиты.

Это дополнительное финансирование поможет укрепить Программу гарантированного минимального дохода (GMI) в Украине, чтобы не допустить, чтобы около 1 миллиона украинцев оказались за чертой бедности из-за пандемии COVID-19.

Отмечается, что это второе дополнительное финансирование в рамках этого проекта после того, как 30 апреля 2020 года было одобрено 150 миллионов долларов.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: деньгибанкиВсемирный банк


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