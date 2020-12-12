Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховний суд США відмовився переглядати вибори в чотирьох ключових штатах

Субота, 12 грудня 2020, 09:48

У п’ятницю Верховний суд США відхилив позов прокурора Техасу, підтримуваний президентом Дональдом Трампом, який прагнув скасування результатів голосування в чотирьох штатах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Це рішення може стати "смертельним вироком" для спроб президента Трампа анулювати перемогу обраного президента Джо Байдена, підкреслює агентство.

Судді відмовилися дозволити Техасу подати позов, щоб оскаржити перемоги Байдена в Пенсільванії, Джорджії, Мічигані і Вісконсині. Він дозволив цим штатам віддати свої голоси за Байдена під час голосування Колегії виборників в понеділок.

Чотири штати, в яких з невеликим відривом переміг Байден, мають в сумі 62 голоси від загальної кількості голосів виборників. Для перемоги на виборах потрібно 270 голосів.

Трамп на цьому тижні розхвалював цю судову справу як свою найбільшу надію на скасування результатів виборів.

Після опівночі Трамп відреагував у Twitter: "Верховний суд нас справді підвів. Ні мудрості, ні мужності! "

Трамп поскаржився на те, що суд блискавично відхилив позов, заявивши: "Вибори сфальсифіковані, боротьба триває".

Теми: СШАсудвибориТрамппрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
США
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
Усі новини...
Реклама: