Верховний суд США відмовився переглядати вибори в чотирьох ключових штатах

У п’ятницю Верховний суд США відхилив позов прокурора Техасу, підтримуваний президентом Дональдом Трампом, який прагнув скасування результатів голосування в чотирьох штатах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Це рішення може стати "смертельним вироком" для спроб президента Трампа анулювати перемогу обраного президента Джо Байдена, підкреслює агентство.

Судді відмовилися дозволити Техасу подати позов, щоб оскаржити перемоги Байдена в Пенсільванії, Джорджії, Мічигані і Вісконсині. Він дозволив цим штатам віддати свої голоси за Байдена під час голосування Колегії виборників в понеділок.

Чотири штати, в яких з невеликим відривом переміг Байден, мають в сумі 62 голоси від загальної кількості голосів виборників. Для перемоги на виборах потрібно 270 голосів.

Трамп на цьому тижні розхвалював цю судову справу як свою найбільшу надію на скасування результатів виборів.

Після опівночі Трамп відреагував у Twitter: "Верховний суд нас справді підвів. Ні мудрості, ні мужності! "

Трамп поскаржився на те, що суд блискавично відхилив позов, заявивши: "Вибори сфальсифіковані, боротьба триває".