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Верховный суд США отказался пересматривать выборы в четырех ключевых штатах

Суббота, 12 декабря 2020, 09:48

В пятницу Верховный суд США отклонил иск прокурора Техаса, поддерживаемый президентом Дональдом Трампом, который стремился отмены результатов голосования в четырех штатах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Это решение может стать "смертельным приговором" для попыток президента Трампа аннулировать победу избранного президента Джо Байдена, подчеркивает агентство.

Судьи отказались позволить Техасу подать иск, чтобы обжаловать победы Байдена в Пенсильвании, Джорджии, Мичигане и Висконсине. Он позволил этим штатам отдать свои голоса за Байдена во время голосования Коллегии выборщиков в понедельник.

Четыре штата, в которых с небольшим отрывом победил Байден, имеют в сумме 62 голоса от общего количества голосов выборщиков. Для победы на выборах нужно 270 голосов.

Трамп на этой неделе расхваливал это судебное дело как свою самую большую надежду на отмену результатов выборов.

После полуночи Трамп отреагировал в Twitter: "Верховный суд нас действительно подвел. Ни мудрости, ни мужества!"

Трамп пожаловался на то, что суд молниеносно отклонил иск, заявив: "Выборы сфальсифицированы, борьба продолжается".

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Темы: СШАсудвиборыТрамппрезидент
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