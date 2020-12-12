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На Рівненській АЕС раптово відключився енергоблок

Субота, 12 грудня 2020, 10:56

У суботу на Рівненській АЕС спрацювало автоматичне відключення турбін енергоблоку №1, але рівень радіації в нормі.

Джерело: пресслужба "Енергоатому"

Дослівно: "12 грудня о 1 годині 43 хвилини енергоблок №1 Рівненської АЕС (ВВЕР-440) відключено від мережі. Відключення відбулось внаслідок спрацювання автоматичного захисту по факту відключення турбін блоку".

Деталі: Відзначається, що порушень умов експлуатації не було, а радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах норм.

Причина відключення енергоблока з’ясовується. 

Повідомляється, що попередня класифікація події за міжнародною шкалою INES – поза шкалою.

Наразі працює енергоблок №2 Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 430 МВт.

Крім того вказується, що зауважень до роботи основного устаткування енергоблоку та персоналу немає.

При цьому на енергоблоці №3 (ВВЕР-1000) – 28-а доба планово-попереджувального ремонту, а на блоці №4 (ВВЕР - 1000) – 97-а доба планово-попереджувального ремонту.

Українська правда
Теми: АЕСРівне


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