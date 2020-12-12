Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Ровенской АЭС внезапно отключился энергоблок

Суббота, 12 декабря 2020, 10:56

В субботу на Ровенской АЭС сработала автоматическое отключение турбин энергоблока №1, но уровень радиации в норме.

Источник: пресс-служба "Энергоатома"

Дословно: "12 декабря в 1:00 43 минуты энергоблок №1 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) отключен от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока".

Детали: Отмечается, что нарушений условий эксплуатации не было, а радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах норм.

Причина отключения энергоблока выясняется.

Сообщается, что предварительная классификация события по международной шкале INES - вне шкалы.

Сейчас работает энергоблок №2 Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 430 МВт.

Кроме того указывается, что замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала нет.

При этом на энергоблоке №3 (ВВЭР-1000) - 28 сутки планово-предупредительного ремонта, а на блоке №4 (ВВЭР - 1000) - 97 сутки планово-предупредительного ремонта.

Украинская правда
Темы: АЭСРовно


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине почти 13 тысяч случаев COVID-19, но выздоровлений – больше 

Россия расширила санкции против украинцев: добавили Разумкова и "слуг народа"

Сенат США утвердил оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2"

Новости 11 декабря: расследование Гааги насчет Украины, ухудшение состояния Кернеса

Гаага согласилась расследовать дело в отношении Украины

Больного COVID-19 Труханова госпитализировали

Все новости...
АЭС
В Финляндии произошла серьезная авария на АЭС
На Запорожской АЭС после ремонта запустили в работу энергоблок
На Белорусской АЭС, которую торжественно открыл Лукашенко, обнаружили поломку
Последние новости
11:25
ВМС Британии будут защищать рыболовецкие воды в случае жесткого Brexit
11:12
Отныне на COVID-19 будут тестировать всех, кто имеет признаки респираторного заболевания
11:04
Правительство Канады сделало шаг к общему кинопроизводству с Украиной
11:01
"Промышленный безвиз": Украина договорилась с ЕС о соглашении для некоторых видов продукции
10:56
На Ровенской АЭС внезапно отключился энергоблок
10:48
Верховный суд США отказался пересматривать выборы в четырех ключевых штатах
10:19
МИД уверен в наказании виновных в военных преступлениях в Украине после новостей из Гааги
10:17
Украина доразместила евробонды-2033 на 600 миллионов долларов под 6,2%
09:46
На Донбассе ранили двух бойцов ООС
09:33
Всемирный банк выделит Украине 300 миллионов долларов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!