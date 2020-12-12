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На Ровенской АЭС внезапно отключился энергоблок

Суббота, 12 декабря 2020, 09:56
На Ровенской АЭС внезапно отключился энергоблок

В субботу на Ровенской АЭС сработала автоматическое отключение турбин энергоблока №1, но уровень радиации в норме.

Источник: пресс-служба "Энергоатома"

Дословно: "12 декабря в 1:00 43 минуты энергоблок №1 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) отключен от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока".

Детали: Отмечается, что нарушений условий эксплуатации не было, а радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах норм.

Причина отключения энергоблока выясняется.

Сообщается, что предварительная классификация события по международной шкале INES - вне шкалы.

Сейчас работает энергоблок №2 Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 430 МВт.

Кроме того указывается, что замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала нет.

При этом на энергоблоке №3 (ВВЭР-1000) - 28 сутки планово-предупредительного ремонта, а на блоке №4 (ВВЭР - 1000) - 97 сутки планово-предупредительного ремонта.

Украинская правда

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Темы: АЭСРовно
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