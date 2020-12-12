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Уряд Канади зробив крок до спільного кіновиробництва з Україною

Субота, 12 грудня 2020, 11:04

Уряд Канади завершив внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття чинності угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між державами. 

Про це "Європейській правді" повідомили у посольстві України в Канаді.

За умови спільного виробництва угода дозволить українським продюсерам претендувати у Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги і знижки при дистрибуції. 

Схожі преференції угода передбачає і для канадських митців, які зніматимуть в Україні.

"Нашим телевізійникам, кіновиробникам буде дешевше і простіше працювати у Канаді і з канадцями. Я радий, що ми змогли пояснити в Оттаві взаємні переваги від такого партнерства. Чекаємо на українсько-канадський "Оскар"!", - прокоментував Андрій Шевченко, посол України в Канаді.

Угоду було підписано під час візиту президента Зеленського у Торонто минулого року. Верховна Рада ратифікувала її у вересні 2020 року. Угода набуде чинності 1 січня 2021 року.

Теми: КанадаУкраїнакіно


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