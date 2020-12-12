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Правительство Канады сделало шаг к общему кинопроизводству с Украиной

Суббота, 12 декабря 2020, 10:04

Правительство Канады завершило внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между государствами.

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве Украины в Канаде.

При условии совместного производства соглашение позволит украинским продюсерам претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции.

Похожие преференции соглашение предусматривает и для канадских деятелей искусства, которые будут снимать в Украине.

"Нашим телевизионщикам, кинопроизводителям будет дешевле и проще работать в Канаде и с канадцами. Я рад, что мы смогли объяснить в Оттаве взаимные преимущества от такого партнерства. Ждем украинский-канадский "Оскар"!", - прокомментировал Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде .

Соглашение было подписано во время визита президента Зеленского в Торонто в прошлом году. Верховная Рада ратифицировала его в сентябре 2020 года. Соглашение вступит в силу 1 января 2021 года.

Темы: КанадаУкраинакино
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