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Степанов обурений бюджетом МОЗ на 2021 рік: "недопустимо мало"

Субота, 12 грудня 2020, 10:58
Степанов обурений бюджетом МОЗ на 2021 рік: недопустимо мало

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що незадоволений бюджетом, який виділили на медицину на наступний рік, а сума, яку заклали "недопустимо мала".

Джерело: брифінг Степанова 12 грудня

Пряма мова: "Я, як міністр охорони здоров’я, не підтримав цей бюджет. Я вважаю, що сума, закладена на медицину, вона недопустимо мала.

Я не буду сприймати жодних слів, що ми збільшили фінансування. Збільшили фінансування з нуля? Вибачте, так це не збільшили.

Фінансування має повністю задовольняти систему медицини, хоча б той мінімум, який ми повинні фінансувати. Перш за все, це заробітну плату наших лікарів, медичних сестер, молодшого медичного персоналу. Справедлива заробітна плата на наступний рік - це 23 тисячі гривень для лікарів, 17 тисяч гривень - середній медперсонал, 12 тисяч гривень - молодший медичний персонал".

Деталі: За його словами, голосування щодо бюджету заплановане на наступний тиждень.

Степанов заявив, що міністерство подало всі відповідні розрахунки і якщо влада не прийме гідний бюджет для МОЗ, то на Україну чекає "занепад медицини" і від'їзд українських медичних працівників за кордон: "Ми можемо просто як у тому апокаліптичному фільмі залишитися без медичних працівників".

Українська правда

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Теми: МОЗгрошіВерховна РадабюджетКабінет міністрів
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