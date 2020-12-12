Степанов возмущен бюджетом Минздрава на 2021 год: "недопустимо мало"
Суббота, 12 декабря 2020, 11:58
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что недоволен бюджетом, который выделили на медицину на следующий год и эта сумма "недопустимо мала".
Источник: брифинг Степанова 12 декабря
Прямая речь: "Я как министр здравоохранения не поддержал этот бюджет. Я считаю, что сумма, заложенная на медицину, она недопустимо мала.
Я не буду воспринимать никаких слов, что мы увеличили финансирование. Увеличили финансирование с нуля? Простите, так это не увеличили".
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Украинская правда