Степанов возмущен бюджетом Минздрава на 2021 год: "недопустимо мало"

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что недоволен бюджетом, который выделили на медицину на следующий год и эта сумма "недопустимо мала".

Источник: брифинг Степанова 12 декабря

Прямая речь: "Я, как министр здравоохранения, не поддержал этот бюджет. Я считаю, что сумма, заложенная на медицину, она недопустимо мала.

Я не буду воспринимать никаких слов, что мы увеличили финансирование. Увеличили финансирование с нуля? Простите, так это не увеличили...

Финансирование должно полностью удовлетворять систему медицины, хотя бы тот минимум, который мы должны финансировать. Прежде всего, это заработную плату наших врачей, медицинских сестер, младшего медицинского персонала. Справедливая заработная плата на следующий год - это 23 тысячи гривен для врачей, 17 тысяч гривен - средний медперсонал, 12 тысяч гривен - младший медицинский персонал".

Детали: По его словам, голосование по бюджету запланировано на следующую неделю.

Степанов заявил, что министерство подало все соответствующие расчеты и если власть не примет достойный бюджет для Минздрава, то Украину ждет "упадок медицины" и отъезд украинских медицинских работников за границу: "Мы можем просто как в том апокалиптическом фильме остаться без медицинских работников".