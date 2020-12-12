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Росія обіцяє відплатити за новий раунд санкцій Британії

Субота, 12 грудня 2020, 12:32
Фото 7days-ua.com

Новий раунд британських санкцій проти громадян Росії через порушення прав людини в Чечні є "необґрунтованим", і Москва обіцяє заходи у відповідь.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на її коментар, опублікований міністерством.

"З подивом сприйняли оголошене 10 грудня цього року урядом Британії рішення про введення національних санкцій проти трьох громадян Росії і підрозділу Росгвардіі через нібито порушення прав людини в Чеченській Республіці", - заявила Захарова.

Це рішення наочно демонструє неготовність британської влади відмовитися від свого конфронтаційного курсу щодо Росії, додала вона.

"З урахуванням принципу взаємності залишаємо за собою право на прийняття адекватних заходів у відповідь", - відзначила Захарова.

У четвер Велика Британія заявила, що вводить санкції стосовно 11 осіб, в тому числі співробітників служби безпеки і посадовців з Росії, Венесуели, Пакистану та Гамбії, в рамках скоординованих з США заходів щодо порушень прав людини.

Зокрема, до списку санкцій було внесено голову парламенту Чечні Магомеда Даудова, заступника міністра внутрішніх справ республіки Апті Алаудіна і колишнього главу поліції чеченського міста Аргун Аюба Катаєва. Також під санкції потрапив спецпідрозділ Росгвардії "Терек".

Теми: РосіяВелика Британіясанкції


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