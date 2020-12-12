Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія обіцяє відплатити за новий раунд санкцій Британії

Субота, 12 грудня 2020, 11:32
Росія обіцяє відплатити за новий раунд санкцій Британії
Фото 7days-ua.com

Новий раунд британських санкцій проти громадян Росії через порушення прав людини в Чечні є "необґрунтованим", і Москва обіцяє заходи у відповідь.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на її коментар, опублікований міністерством.

"З подивом сприйняли оголошене 10 грудня цього року урядом Британії рішення про введення національних санкцій проти трьох громадян Росії і підрозділу Росгвардіі через нібито порушення прав людини в Чеченській Республіці", - заявила Захарова.

Це рішення наочно демонструє неготовність британської влади відмовитися від свого конфронтаційного курсу щодо Росії, додала вона.

"З урахуванням принципу взаємності залишаємо за собою право на прийняття адекватних заходів у відповідь", - відзначила Захарова.

У четвер Велика Британія заявила, що вводить санкції стосовно 11 осіб, в тому числі співробітників служби безпеки і посадовців з Росії, Венесуели, Пакистану та Гамбії, в рамках скоординованих з США заходів щодо порушень прав людини.

Зокрема, до списку санкцій було внесено голову парламенту Чечні Магомеда Даудова, заступника міністра внутрішніх справ республіки Апті Алаудіна і колишнього главу поліції чеченського міста Аргун Аюба Катаєва. Також під санкції потрапив спецпідрозділ Росгвардії "Терек".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяВелика Британіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Росія
Усе більше країн репатріюють золото після санкцій проти Росії – дослідження
У Польщі затримали ще одного ймовірного шпигуна РФ, громадянина України
Медична система РФ виявилась неготовою до напливу поранених – розвідка Британії
Останні новини
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
Усі новини...
Реклама: