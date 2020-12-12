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Россия обещает отплатить за новый раунд санкций Британии

Суббота, 12 декабря 2020, 12:32

Новый раунд британских санкций против граждан России за нарушения прав человека в Чечне является "необоснованным", и Москва обещает ответные меры.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ее комментарий, опубликованный министерством.

"С удивлением восприняли объявленное 10 декабря этого года правительством Великобритании решение о введении национальных санкций против трех граждан России и подразделения Росгвардии за якобы нарушения прав человека в Чеченской Республике", - заявила Захарова.

Это решение наглядно демонстрирует неготовность британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России, добавила она.

"С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных мер", - отметила Захарова.

В четверг Великобритания заявила, что вводит санкции в отношении 11 человек, в том числе сотрудников службы безопасности и чиновников из России, Венесуэлы, Пакистана и Гамбии, в рамках скоординированных с США мер в отношении нарушенияй прав человека.

В частности, в список санкций был внесен председатель парламента Чечни Магомед Даудов, заместитель министра внутренних дел республики Апти Алаудин и бывший глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев. Также под санкции попало спецподразделение Росгвардии "Терек".

Темы: РосcияВеликобританиясанкции


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