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ЄСПЛ у січні винесе рішення у справі про війну в Грузії

Субота, 12 грудня 2020, 14:33
Фото з Twitter ЄП

ЄСПЛ оголосить рішення у справі про російсько-грузинську війну 2008 року 21 січня 2021 року.

Про це заявили в Мін’юсті Грузії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

За даними відомства, Грузія звинувачує Росію в порушеннях 8 статей Європейської конвенції, що відбулися в ході серпневій війни і подальшої окупації Грузії. 

Грузинська сторона заявляє про порушення права на життя (стаття 2); заборони на тортури і покарання, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження (стаття 3); права на свободу та безпеку (стаття 5); права на захист приватного і сімейного життя (стаття 8); права на ефективний засіб правового захисту (стаття 13); захист власності (стаття 1 Першого додаткового протоколу); права на освіту (стаття 2 Першого додаткового протоколу); свободи пересування (стаття 2 Протоколу № 4).

"З початку розгляду справи по суті, з 8 жовтня 2013 року до теперішнього часу, було вивчено велику кількість широкомасштабних, комплексних документів і доказів з різних джерел. В результаті оцінки якості цих документів було відібрано до 700 доказів і ряд документів з відповідним аналізом і аргументами, які Грузія в різний час представила в Страсбурзький суд", - йдеться в заяві Міністерства юстиції Грузії.

Останнє усне слухання у Великій палаті Європейського суду відбулося 23 травня 2018 року, в ході якого міністерство також надало докази.

Теми: Грузіявійнаправа людини


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